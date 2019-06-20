رياضة | منتخب المغرب يستأنف تدريباته لمواجهة نامييبيا بكأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب المغرب يستأنف تدريباته لمواجهة نامييبيا بكأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف المنتخب المغربي لكرة القدم، تدريباته استعدادا لمواجهة نامييبيا، الأحد، المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وشارك جميع اللاعبين في المران بما فيهم خالد بوطيب مهاجم الزمالك، حيث عقد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للفريق جلسة معهم لتحفيزهم على تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقاء نامييبيا.

وشمل المران تدريبات بدنية، فضلا عن فقرة خاصة للتسديد على المرمى، استعدادا لمواجهة الأحد.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي نظيره النامييبي، الأحد، المقبل بالرابعة والنصف عصرا في ستاد السلام.