رياضة | غدا.. تدريب مغلق لمنتخب السنغال والسماح للاعلاميين بالحضور السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. تدريب مغلق لمنتخب السنغال والسماح للاعلاميين بالحضور السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني لمنتخب السنغال جعل تدريب الفريق غدا علي الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي مغلق وعدم السماح بتواجد وسائل الاعلام سواء للتصوير أو إجراء أي مقابلات صحفية علي أن يكون تدريب المنتخب السنغالي يوم السبت مفتوح للاعلام

ومن المقرر أن يكون تدريب الغد في السادسة ونصف مساءا وسيكون تدريب السبت في السادسة مساءا ويستمر حتي السابعة الا ربع مساءا

يذكر ان منتخب السنغال ضمن المجموعة الثالثة بالدفاع الجوي التي تضم الجزائر وكينيا وتنزانيا