رياضة | مهاجم زيمبابوي: نسعي لتحقيق مفاجأة في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم زيمبابوي: نسعي لتحقيق مفاجأة في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تينو كايديور مهاجم زيمبابوي، قدرة منتخب بلاده على تحقيق مفاجأة في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويواجه منتخبنا الوطني المصري نظيره زيمبابوي غدا في افتتاح مشوار الفريقين بمنافسات كأس الأمم.

وقال كايديور في تصريحات صحفية: "فريقنا يشمل الخبرة والشباب، ونمتلك كل شئ لتحقيق المفاجأة والوصول إلى نقطة بعيدة في البطولة، الجميع في زيمبابوي ينتظر ذلك ونحن كلاعبين نرغب في كتابة التاريخ".

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أضاف: "كرة القدم لا تعرف المستحيل، انظروا إلى أياكس في دوري أبطال أوروبا، لماذا لا نكرر ذلك؟".

تابع: "نريد أن يعرف الجميع أن المنتخب الزيمبابوي يمتلك لاعبين رائعين، ويستحقون التواجد بجدارة في كأس الأمم".

اختتم: " هناك العديد من المنتخبات الكبيرة في القارة ولا يمكن أن نقارن أنفسنا بهم في الوقت الحالي، وهذا النوع من البطولات يساعدك على الوصول إلى تصنيف أفضل. نريد أن يتحدث الناس عنا خلال العامين المقبلين، مواجهة مصر ليست سهلة، خاصة في ظل وجود محمد صلاح أفضل لاعب في القارة، وربما الأفضل في العالم، الأمر لن يكون سهلا ولكننا لن ندخر أي جهد وسنفعل أقصى ما في وسعنا كي نحقق الفوز".