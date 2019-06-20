رياضة | أبو ريدة يشيد بدور رجال الأمن في تنظيم بطولة إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو ريدة يشيد بدور رجال الأمن في تنظيم بطولة إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة على التقاط صور تذكارية مع بعض رجال الأمن المسؤولين عن متابعة الإجراءات التأمينية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق على أرض مصر بداية من غدٍ الجمعة وحتى يوم 19 يوليو المقبل.

أبوريدة أبدى تقديره الكامل لدور رجال الأمن الواضح والملموس في تأمين وصول المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وأدائهم التدريبات قبل انطلاق البطولة في أجواء هادئة ومثالية نالت إشادة مسؤولي الوفود التي وصلت إلى أرض مصر.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عبر بيان رسمي ، اليوم الخميس ، بعض التعليمات الخاصة بحضور مباراة منتخبي مصر وزيمبابوي غداً الجمعة في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية باستاد القاهرة .. وأهابت بالجماهير الالتزام بالتشجيع المثالي.

وتستضيف مصر بداية من غدٍ الجمعة النسخة رقم 32 في تاريخ بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخب.