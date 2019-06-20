رياضة | تقارير.. مانشستر سيتي ينهي كبري صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. مانشستر سيتي ينهي كبري صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن نادي مانشستر سيتي قد تفوق على نظيره اليونايتد وخطف منه صفقة قوية هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الانجليزية إلى أن هاري ماجواير يستعد ليُصبح لاعباً في صفوف نادي مانشستر سيتي، ليتفوق على إدارة الشياطين الحمر في سباق التعاقد مع اللاعب.

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وتغلب نادي ‏مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع ماجوير، وتبلغ قيمة الصفقة 65 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي مانشستر سيتي أخذ موعداً لإجراء الفحص الطبي لماجواير، واللاعب سيُكمل انتقاله الأسبوع المُقبل.

ويلعب ماجواير في مركز المدافع وسبق له اللعب في شيفيلد يونايتد وهال سيتي وويجان أتلتيك وانتقل إلى مانشستر سيتي عام 2017.