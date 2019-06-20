رياضة | 4 صفقات من العيار الثقيل على رادار أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 صفقات من العيار الثقيل على رادار أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي أتلتيكو مدريد، سوف يتعاقد مع 4 لاعبين أخرين، بعد ضم ماركوس يورينتي، وحسم صفقة جواو فيليكس.

يوينتي انضم رسميًا إلى صفوف أتلتيكو مدريد، قادمًا من ريال مدريد، مقابل 40 مليون يورو، لمدة 5 مواسم.

وأكدت صحيفة أس الإسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد سوف يركز على تدعيم دفاعه في الموسم المقبل، بعدم حسم صفقتي يورينتي وفيليكس.

نشاط أتلتيكو مدريد لم يتوقف فقط عند صفقتي يورينتي وجواو فيليكس، رغم إعلان التعاقد رسميًا مع الأخير، حيث ستقوم إدارة النادي الرياضية بضم 4 صفقات أخرى.

أتلتيكو مدريد سيضم مدافع وظهير أيمن وإثنين في مركز الظهير الأيسر، بعد حل أزمة بدائل رودريجو وجريزمان.

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وتوصل أتلتيكو إلى اتفاق مع ماريو هيرموسو ولكن الأزمة أن إسبانيول لم يوافق حتى الأن على بيع اللاعب وينظر في خيارات أخرى، ولكن من المنطقي أن يرحل اللاعب الأن، لأن عقده ينتهي مع النادي الكتالوني في صيف عام 2020.

وأصبح التعاقد مع سيميدو في الجبهة اليمني أمرًا معقدًا، حيث أن برشلونة ليس على استعداد بيع اللاعب إلى أتلتيكو، على الرغم أن العلاةق بين الناديين تعززت بسبب صفقة جريزمان المحتملة.

سيميدو كان الخيار الأول لأتلتيكو مدريد ولكن الأمر يبدو معقدًان ويعتبر الخيار الأخر هو السيد هيساج، وعرض الروخيبلانكوس دفع 15 مليون يورو، بينما يطلب نابولي 20 مليون يورو، واقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق نهائي.

ويرغب أتلتيكو مدريد في استقدام لودي في الجبهة اليسرى، ولكن يتعين على الروخيبلانكوس التوصل إلى اتفاق مع أتلتيكو باراناينسي، ويتعامل النادي مع خيارات أخرى، جالاردو من مونتيري، بجانب المكسيكي بيرتا، صاحب الـ24 عامًا.

أتلتيكو لا يريد التسرع في حسم الصفقات الأربعة، حيث يعلم أن تعيدم الجانبين سيكون أمرًا هامًا من أجل المنافسة في الموسم المقبل، وهو ما قاله سيميوني لإدارة النادي.