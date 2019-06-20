رياضة | رئيس ريال مدريد السابق يصدم جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد السابق يصدم جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رامون كالديرون الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني رسالة نارية للويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الملكي خلال الفترة الحالية.

وقال رامون كالديرون في تصريحاته التي نقلتها صحيفة أس الإسبانية: مستقبل جاريث بيل غير المؤكد أصبح يمثل مشكلة بالنسبة لريال مدريد.

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وأضاف: أشعر بالأسف تجاه بيل ، لكن الحقيقة هي أنه فشل في تحقيق الآمال المعلقة عليه ، ولم يرتقي إلى مستوى التطلعات.

وتابع: بعد ست سنوات في النادي ، وضعه صعب للغاية ، لم يقم زيدان بإعطاءه الأولوية منذ توليه النادي خلال الشهرين الأخيرين ، وأجلسه على مقاعد البدلاء.

وأتم كالديرون حديثه قائلًا: بالنسبة لي خيار خروج جاريث بيل بنظام الإعارة هو الحل الأفضل ، لكن راتبه الذي يزيد قليلًا عن 2.6 مليون يورو في الأسبوع ، يمثل مشكلة بالنسبة لذلك ، لذلك وضعه صعب للغاية.