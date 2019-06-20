رياضة | مكالمة جلال تقرب شيخ الأهلي من بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكالمة جلال تقرب شيخ الأهلي من بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مكالمة من إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، لاستطلاع رأيه حول الانضمام لصفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى الشيخ، موافقة مبدئية باللعب ضمن صفوف الفريق البورسعيدي، إلا أنه اشترط انهاء المفاوضات بصفة مباشرة مع ناديه، لارتباطه بعقد مستمر.

وخرج الشيخ، من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، الأمر الذي يجعله يدرس العروض المقدمه له، بحثًا عن فرصة المشاركة بصفة أساسية بالموسم المقبل.