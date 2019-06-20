رياضة | يوفنتوس يصدم مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصدم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي الاقتراح الجديد المقدم من مانشستر سيتي من أجل ضم ظهيره الأيمن البرتغالي، جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ولا يرغب البيانكونيري في تقليل مطالبه المادية نهائيا، حيث أن يوفنتوس لن يقوم ببيع لاعبه سوى بالحصول على 60 مليون يورو ولن يقبل بتخفيض هذا المبلغ بأي صورة كانت.

من جانبه فإن مانشستر سيتي لا يستطيع دفع هذه القيمة حتى لا يلاحقه الاتحاد الأوروبي بسبب اختراقه قوانين اللعب النظيف، لذلك يحاول إغراء يوفنتوس بأحد لاعبيه كجزء من الصفقة.

وعرض النادي الإنجليزي الظهير الأيمن، دانيلو كجزء من الصفقة ولكن رد باراتيتشي، المدير الرياضي للبيانكونيري، كان قاطعا برفضه إدخال اللاعب في الصفقة وتصميم يوفنتوس الحصول على 60 مليون يورو.