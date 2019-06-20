رياضة | أليجري يرد على عرض باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري يرد على عرض باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن موقف ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق من تدريب باريس سان جيرمان حال رحيل توماس توخيل.

ويريد ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، قدوم أليجري في الفترة المقبلة حال عدم سير الأمور على مايرام مع توخيل في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية نقلا عن مصدر قريب من أليجري إن المدرب لم يتحدث مع ليوناردو حول قيادة باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

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وتابع المصدر: أليجري قرر الجلوس لمدة عام في البيت بعد 16 سنة من العمل في مجال التدريب ولم يتغير موقفه بعد.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان مدد عقد توماس توخيل حتى يونيو 2021 بالرغم من فوزه بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي.

وبحسب الصحافة الإيطالية، فإن أليجري يريد الجلوس في البيت لمدة سنة لأنه يريد تدريب برشلونة أو مانشستر يونايتد بداية من صيف 2020 ورفض عرض من تشيلسي مؤخرا لخلافة ساري في البلوز.