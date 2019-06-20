رياضة | يوفنتوس يصفع برشلونة وريال مدريد ويقترب من صفقتي الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصفع برشلونة وريال مدريد ويقترب من صفقتي الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع الثنائي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي، والفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي يوفنتوس فتح باب المفاوضات مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين، لحسم التعاقد مع ماتياس دي ليخت وبول بوجبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ولن تكون مهمة يوفنتوس في الحصول على خدمات "بوجبا" و"دي ليخت" سهلة خاصة وأن الثنائي على رادار عدد من عمالقة الكرة الأوروبية في مقدمتهم برشلونة وريال مدريد الاسبانيين.