رياضة | فهد العتيبي ينضم لـ "تايم سبورت" للتعليق على مباريات أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فهد العتيبي ينضم لـ "تايم سبورت" للتعليق على مباريات أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن إنضمام المعلق السعودى الشهير "فهد العتيبى" لقناة تايم سبورت للتعليق على مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 التي تنطلق غدًا الجمعة.

وكتب شوبير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" رسمياً .. المعلق السعودي فهد العتيبي يعلق على مباريات كأس الأمم الإفريقية على تايم سبورتس".

وكانت قناة تايم سبورت أعلنت خلال الأيام الماضية عن تعاقدها مع المعلق الإماراتي على سعيد الكعبي والمصري بلال علام للتعليق على مباريات بطولة أمم إفريقيا.

ويواجه منتخب مصر نظيره زيمبابوي في تمام العاشرة مساء غدًا الجمعة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية.