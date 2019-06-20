رياضة | "فيفا" و"كاف" يتفقان على تعيين سامورا مفوضة عامة لإفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيفا" و"كاف" يتفقان على تعيين سامورا مفوضة عامة لإفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي "كاف"، اليوم الخميس، تعيين الأمينة العامة لـ"فيفا" السنغالية، فاطمة سامورا، "مفوضة عامة لأفريقيا" لستة أشهر، في خطوة تأتي في خضم سلسلة مشاكل يشهدها الاتحاد القاري.

جاء في بيان مشترك: "اتفق "كاف" و"فيفا" على تعيين الأمينة العامة لـ"فيفا" فاطمة سامورا بصفة مفوضة "فيفا" لأفريقيا+ لفترة ستة أشهر، بدءاً من الأول من أغسطس (آب) 2019 وحتى 31 يناير (كانون الثاني) 2020، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين".

وأتى الاعلان عشية انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو (تموز) المقبل، وفي أعقاب سلسلة أحداث مثيرة للجدل طالت الاتحاد القاري في الفترة الماضية، أبرزها استجواب رئيسه أحمد أحمد من قبل السلطات الفرنسية بسبب شبهات فساد.