رياضة | لاعب الجزائر السابق: منتخب مصر الأقرب للتتويج ببطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الجزائر السابق: منتخب مصر الأقرب للتتويج ببطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لاعب المنتخب الجزائري حسين ياحي في ثمانينات القرن الماضي أن مصر المرشحة الأبرز للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها حتى 19 يوليو المقبل نظراً لقوة فريقها وعاملي الأرض والجمهور.

وتفتتح مصر، صاحبة الرقم القياسي للفوز باللقب 7 مرات، البطولة بخوض مباراة الافتتاح غداً الجمعة، أمام زيمبابوي ضمن المجموعة الأولى.

وقال ياحي اليوم الخميس: "مصر مرشحة فوق العادة للتتويج باللقب القاري لأنها تمتلك منتخباً قوياً وستحظى بدعم جماهيري كبير لأنها ستلعب على أرضها".

وبلغت مصر نهائي النسخة الماضية 2017 في الغابون وخسرت 1-2 أمام الكاميرون.

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وتابع ياحي بشأن المرشحين للتتويج باللقب قائلاً: "رغم أن الترشيحات صعبة قبل انطلاق البطولة إلا أن السنغال أيضاً تمتلك منتخباً قوياً وكذلك الكاميرون ونيجيريا والمغرب، هذه المنتخبات تتمتع بخبرة كبيرة في البطولات القارية".

وعن منتخب الجزائر قال لاعب شباب بلوزداد السابق إن أداء منتخب بلاده غير مطمئن.

وأوضح ياحي: "تابعت مباراتي المنتخب الوطني الوديتين الأخيريتين أمام بوروندي ومالي وظهر الفريق خلال الأولى بشكل متوسط قبل أن يتحسن في الثانية أمام مالي".

وعن تقييمه لأداء المنتخب الوطني وما ينقصه للفوز باللقب قال ياحي: "نملك لاعبين متألقين فردياً، لكن غير منسجمين جماعياً، يوجد ثغرات في الدفاع والوسط".

وستلعب الجزائر، المتوجة باللقب مرة واحدة عام 1990 على أرضها، في المجموعة الثالثة مع كينيا والسنغال وتنزانيا.