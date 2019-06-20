رياضة | ريال مدريد يستعد لحسم صفقته السادسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لحسم صفقته السادسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لحسم صفقة سادسة نارية وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد 2019/2020.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن نادي ريال مدريد قدم عرضاً للتعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جير

مان لضمه هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد قد عرض على باريس سان جيرمان عمل صفقة تبادلية، ودفع 130 مليون يورو فقط لضم نيمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد منفتح على بيع جاريث بيل أو خاميس رودريجيز بسبب عدم دخولهما في حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ويأمل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال م.ريد ضد نيمار رغم أن الفرنسي زيدان كان يرغب في التعاقد مع بول بوجبا وسط مانشستر يونايتد.