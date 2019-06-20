رياضة | هل يندم ريال مدريد على بيع يورنتي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يندم ريال مدريد على بيع يورنتي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قد يندم على رحيل ماركوس يورينتي، لاعب خط وسط الفريق، في المستقبل.

يوينتي انضم رسميًا إلى صفوف أتلتيكو مدريد، قادمًا من ريال مدريد، مقابل 40 مليون يورو.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن رحيل يورينتي عن ريال مدريد، كان أمرًا لا مفر منه منذ عودة زين الدين زيدان إلى النادي الملكي.

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زيدان لم يكن معجبًا بقدرات يورينتي، على الرغم أن اللاعب أثبت مدى قدرته على التنافس مع كاسيميرو في وسط الملعب، مع سانتياجو سولاري.

ريال مدريد احتاج إلى بيع بعض اللاعبين، بعد إنفاق 300 مليون يورو على صفقات هازارد وميليتاو ويوفيتش وميندي ورودريجو جوس، ولكن يبنغي أن يتم الأخذ في الاعتبار أشياء أخرى بخلاف الـ40 مليون يورو، التي دفعها أتلتيكو مدريد.

بالنظر إلى مدى صعوبة التعاقد مع لاعب خط وسط من الفئة الأولى في الوقت الحالي، بجانب سن يورينتي، فإن هذه الصفقة قد يندم عليها ريال مدريد.