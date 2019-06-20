رياضة | يورنتي يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد الانضمام للعدو التقليدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورنتي يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد الانضمام للعدو التقليدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ماركوس يورينتي، لاعب خط وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الجديد، رسالة إلى جماهير ريال مدريد، بعد رحيله عن الميرنجي.

يوينتي انضم رسميًا إلى صفوف أتلتيكو مدريد، قادمًا من ريال مدريد، مقابل 40 مليون يورو.

وكتب يورينتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: كنت صبيًا مثل لاعبين أخرين، يحلم بلعب كرة القدم، لقد عملت بجد وضحيت بعدة أمور، واقتربت من تحقيق حلمي.

وأضاف: لقد نشأت وحلمت باللعب في ريال مدريد، تعلمت وتركت كل شيء في حياتي الخاصة من أجل أمر واحد، وتحقق حلمي، ولكن لا ينبغي على أحد أن يتوقف عن العمل.

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وتابع: اليوم أغادر ريال مدريد الذي كان بيتي لمدة 10 سنوات، أترك النادي دون أي ذنب أو شكوى، العمل الجاد والضمير أمران أساسيان في حياتي، لقد قال أحد الأشخاص ذلك لي.

وواصل: لقد قمت بتطبيق ذلك على حياتي اليومية، لم أفشل في تقديم أي شيء، أو الدفاع عن القيم التي غرستها في نفسي من البداية، الأن أرحل مع ذكريات جيدة وأصدقاء رائعين وجوائز لا تنسى.

وأنهى: بجانب الحب والاحترام من الجميع، شكرًا لكم على دعمكم الدائم، سوف أتذكر دائمًا الدفاع عن قميص ريال مدريد.

يورينتي انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في عام 2008، وحقق حلمه باللعب مع الفريق الأول، وأصبح لاعبًا أساسيًا في فترة سانتياجو سولاري.