بيع سترة بيب جوارديولا «المحظوظة» في مزاد خيري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هو المدرب الأبرز والأغلى في عالم كرة القدم في الوقت الحالي، بعد الإدارة الفنية القوية والمميزة التي يقدمها مع فريقه حاليا، ومن قبلها مع العملاق الكتالوني برشلونة.

الإسباني بيب جوارديولا، كان قد حقق ما تعهد به بعد الفوز 6- صفر على فريق واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي، بعرض سترته الرمادية للبيع في مزاد خيري.

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جوارديولا، المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، كان قد طرح سترته “المحظوظة” التي ارتداها خلال فوزه بالثلاثية المحلية الموسم الماضي للبيع في مزاد علني، ليساهم في زيادة حجم التبرعات بالمؤسسة الخيرية لناديه بقيمة ستة آلاف جنيه إسترليني أي ما يعادل 7530 دولارا.

نادي “سكاي بلوز” أشار إلى أن سترة بيب جوارديولا تم بيعها لمشجع يدعى جيمس هودج، من الولايات المتحدة الأمريكية، وستخصص الأموال لتوزيع وجبات مجانية لعائلات في مانشستر خلال عطلات المدارس.

يشار إلى أن جوارديولا حقق بطولة الدوري الإنجليزي الأخيرة موسم 2018 / 2019، بفارق نقطة وحيدة مع ليفربول في تنافس رهيب على مدار الموسم.