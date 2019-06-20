شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تعلن استعداداتها لأمم أفريقيا.. دورات مياه متطورة وشاشات ومراقبة بالكاميرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر لها أن تنطلق الجمعة وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو المقبل من خلال إتمام أعمال التطوير ورفع الكفاءة المكثفة التي شهدتها المناطق والمحاور المحيطة باستادات القاهرة والسلام والدفاع الجوي والسكة الحديد، وأصبحت جاهزة لاستقبال الفرق المشاركة والضيوف والوفود المرافقة لها من الدول الإفريقية.

وأوضح محافظ القاهرة أنه في إطار الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضيوف البطولة وتبنى النظم الحديثة لتطويرها خاصة مع انطلاق فاعليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تم اقامة وتشغيل ونشر 30 وحدة دورات مياه عمومية متطورة واستخدامها بالمجان دون رسوم وملحق بهذه الوحدات منفذ لبيع المشروبات والمأكولات الخفيفة ومراقبة بالكاميرات، 4 منهم بمحيط استاد القاهرة ومداخله والباقي تم توزيعه ونشره بأهم مناطق وأحياء القاهرة ومحيط كافة الأماكن التي قد تشهد إقبالا جماهيرياَ من المواطنين والضيوف خلال فترة البطولة، وقد روعي في اختيار تلك المواقع شروط الحفاظ على البيئة وبما لا يعوق الحركة المرورية وبما يحقق الحفاظ على الشكل الحضاري اللائق للعاصمة.

وأعلن «عبدالعال»، عن أنه تقرر تزويد 72 مركز شباب بالقاهرة بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة، هذا بخلاف فتح معظم الاندية الكبرى امام أعضائها للاستمتاع بالمشاهدة الجماعية.