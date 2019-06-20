شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الكاميرون يطالب اللاعبين بالحفاظ على اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم، عن قمصان منتخب الكاميرون فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق منافساتها اليوم وحتى 19 من شهر يوليو المقبل. وأعلن الاتحاد الكاميرونى أن القميص الأساسى لمنتخب الأسود سوف يحمل اللون الأخضر، بينما سيكون اللون الأصفر هو القميص الاحتياطى لبطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التى أقيمت عام 2017 فى الجابون على حساب المنتخب الوطنى. ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب الكاميرونى القاهرة صباح اليوم، حيث ستقيم فى أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية. ومن المقرر أن يتم استقبال بعثة منتخب الكاميرون على أنغام السمسمية التى تشتهر بها الإسماعيلية، بالإضافة إلى عروض فنية وأغنيات لفرقة الفنون الشعبية بالمحافظة. وطلب الهولندى كلارينس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الأسود، من لاعبى المنتخب الكاميرونى ضرورة الحفاظ على اللقب.

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