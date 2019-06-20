إيتو: هازارد في مستوى ميسي ورونالدو

وقال مهاجم برشلونة السابق خلال فعالية نظمتها رابطة الدوري الإسباني "الليجا" في القاهرة الخميس، بحضور مهاجم ريال مدريد السابق فيرناندو موريانتس، إن هازارد في نفس مستوى ميسي وكريستيانو.
وحول بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق في مصر الجمعة المقبل، توقع إيتو أن تكون المنافسة في البطولة "قوية للغاية" في ظل وجود منتخبات قوية مثل الكاميرون حاملة اللقب ونيجيريا ومصر والسنغال.لكن إيتو، الهداف التاريخي للبطولة الأفريقية برصيد 18 هدفا اعتبر أن منتخب الكاميرون حامل اللقب الذي فشل في التأهل لمونديال روسيا العام الماضي "يحتاج إلى وقت للوصول إلى النتائج المرجوة".
من جانبه، قال موريانتس خلال لقائه بالصحفيين على هامش المؤتمر إن اللعب في الدوري الإسباني "حلم لأي طفل في العالم".
وأضاف: "تجربة اللاعبين الأفارقة في الدوري الاسباني مهمة للغاية. ومن بين النماذج الناجحة للغاية صامويل إيتو".
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