نجم ريال مدريد السابق: الليجا بوابة صلاح لقائمة الصفوة

يرى فرناندو سانز، لاعب ريال مدريد الأسبق، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ، عليه أن ينتقل للدوري الإسباني، ليكون ضمن صفوة نجوم العالم.

وقال سانز، خلال مؤتمر الليجا بالقاهرة بحضور مراسل "": "محمد صلاح لاعب كبير ولديه موهبة رائعة، ويقدم مستويات مميزة مع ليفربول في البريميرليج، ولكن من وجهة نظري أنه إذا أراد أن يكون ضمن صفوة اللاعبين بالعالم عليه أن يلعب في الليجا".

جدير بالذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى رفض محمد صلاح عرضا من ريال مدريد، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول في الموسم المنصرم.

وبسؤاله عن إمكانية عدم مشاركة برشلونة في الليجا، أجاب قائلا: "من المستحيل حدوث ذلك، البارسا ناد تاريخي ومن الأفضل في العالم، وإضافة كبيرة للبطولة".