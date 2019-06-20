اللجنة المنظمة للكان تعتذر رسميًا للمغرب

وقالت اللجنة، في بيان رسمي: "تتقدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بخالص الاعتذار للسلطات المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم والجماهير المغربية".
وأضاف البيان، الذي أصدره هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة والاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة تحترم الأشقاء المغاربة، وعلى ثقة أن ما حدث لن يؤثر على متانة العلاقات، بين الهيئات الرياضية في كلا البلدين.
وكان المغرب قد تقدم باحتجاج، اليوم الخميس، على الفيديو الدعائي الرسمي لكأس الأمم الإفريقية 2019، بسبب وضع علم جبهة البوليساريو الانفصالية على الصحراء الغربية.وبناءً على الاحتجاج المغربي، تم حذف الفيديو الخاص بالأغنية الرسمية للبطولة، والتي جاءت تحت عنوان "متجمعين".
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