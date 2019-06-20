شكرا لقرائتكم شاهد حذاء محمد صلاح الذى يشارك به فى أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر و المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الأنجليزي، على نشر الحذاء الرياضى الذى سيرتديه خلال مشاركته مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الافريقيا، ونشر محمد صلاح صورة للحذاء الجديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والتي جاءت باللونين الكحلي والأصفر.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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وتستعد مصر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى التاريخ، مقسمة على ست مجموعات، كما تنطلق المسابقة فى الصيف لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما فى شهر يناير.

منتخب مصر يفتتح مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بمواجهة زيمبابوى فى العاشرة مساء الجمعة فى استاد القاهرة الدولى.

ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.