شكرا لقرائتكم صور .. "وكيل الشباب" تتفقد استاد الإسكندرية قبل بطولة الأمم الإفريقية بساعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تفقدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضةبمحافظة الاسكندرية، إستاد الاسكندرية الرياضى، يرافقها الدكتور شريف سعد مدير إستاد الاسكندرية، قبل ساعات من إنطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية، و المقرر إفتتاحها غدا الجمعة، حيث تفقدت غرب تغيير الملابس و منظومة مراقبة الكاميرات و أرضية الملعب، و دورات المياه، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية إستاد الإسكندريه الرياضى لاستقبال مشجعى القارة السمراء.

وشددت وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالاسكندرية، على أن تبدو الاسكندرية فى أبهى صورها أمام الزائرين و الوفود المشاركة، كما شددت على التنسيق بين الادارات الفنية لعمل كرنفال رياضى وفنى ومسابقات على مدار اليوم وبالمجان لجميع افراد العائلة بمراكز الشباب التى ستذاع بها مباريات كأس الامم الافريقية، عبر الشاشات الكبرى كأسلوب جذب للأعضاء نحو مراكز الشباب .

Advertisements

كما شددت على رفع حالة الإستعدادات القصوى بمراكز الشباب، إستعدادا لإستقبال كأس الأمم الأفريقية، والتأكيد على العاملين بإستقبال الجماهير وحسن استضافتهم، و توفير الأجواء الملائمة من أجل تحقيق متعة المشاهده من خلال شاشات العرض الكبرى، التى تم وضعها داخل مراكز الشباب .

يذكر أن محافظة الاسكندرية، سوف تستضيف مباريات المجموعة الثانية، والتي تضم كل من نيجيريا ، بروندي ، غينيا ، مدغشقر ، على ملعب استاد الاسكندرية الرياضي .