شكرا لقرائتكم طارق العشرى يتفق مع حرس الحدود على قيادة الفريق الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو نادى حرس الحدود لاتفاق نهائى مع طارق العشرى لتولى القيادة الفنى للفريق فى الموسم المقبل بعد جلسة المفاوضات التى جمعت الطرفين صباح اليوم .

كان العشرى قد اعلن انتهاء مهمته مع الحدود عقب الانتهاء من مباراة فريقه امام الزمالك التى انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 والتى من خلالها تأكد بقيا الفريق فى دورى الاضواء والشهرة حيث جاء الفريق فى المركز الـ 13 برصيد 38 نقطة حيث كان قد تولى المهمة خلفا لعماد سليمان المدير الفنى السابق للحدود وحقق العشري نتائج طيبة حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 11 مباراة وخسر 8 مباريات .

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وسيبدا العشرى مهمته مع الحدود مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد على ان يتم اتفاقه مع ادارة النادى على لاصفقات الجديدة لتدعيم الفريق .

وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود العائد لدورى الأضواء والشهرة لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.