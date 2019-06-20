شكرا لقرائتكم أياكس يعلن عن تمديد عقد مدربه حتى 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم تمديد تعاقده مع المدرب إيريك تين هاغ حتى 2022.

وقاد تين هاغ فريق أياكس للتتويج بلقب الدوري الهولندي للمرة الأولى في آخر خمس سنوات، وأول كأس في آخر تسع سنوات، وللدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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وقال مارك أوفرمارس مدير شؤون الكرة للموقع الإلكتروني للنادي: نتطلع للسنوات المقبلة بثقة كبيرة.

وأضاف: أعتقد أنه من الجيد لنادي أياكس أن يستمر المدرب في السنوات المقبلة بعد النجاح في الموسم الماضي. نريد مواصلة البناء. هذا لن يكون سهلا، لأن بعض اللاعبين سيرحلون عن الفريق. يتعين على إيريك استعادة التوازن بالفريق مرة أخرى. عهدنا له بهذه المسؤولية.

وعبر تين هاغ عن سعادته، قائلا :أنا سعيد للغاية. قدمنا عاما حيدا والآن نريد توسيع هذا النجاح، ومساعدة النادي في التقدم للأمام. النتائج التي حققناها رائعة. سيكون من الصعب تكرار هذا الأمر. ولكننا سنحدد أهدافنا مرة أخرى ونبحث عن تحقيق النتائج الجيدة.