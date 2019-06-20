شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يتوصل لاتفاق مع الأوكراني زينتشنكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس عن تمديد عقد لاعبه الأوكراني أولكسندر زينتشنكو لمدة ثلاثة أعوام، ليبقى في ملعب الاتحاد حتى 2024.

وانضم زينتشنكو إلى مانشستر سيتي في 2016 قادما من أوفا الروسي وشارك مع الفريق في 43 مباراة لكنه سجل مرة واحدة فقط.

وفاز زينتشنكو مع سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ولقب كأس رابطة المحترفين مرتين بجانب لقب واحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك زينتشنكو بشكل نادر مع سيتي في النصف الأول من الموسم الماضي لكنه خاض 11 من المباريات الـ12 الأخيرة للفريق ليساهم في فوزه بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي.