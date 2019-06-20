شكرا لقرائتكم الأرجنتين تفلت من الخسارة أمام باراغواي في كوبا أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفلت المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بقيادة نجمه الشهير ليونيل ميسي من هزيمة جديدة في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2019) وانتزع تعادلا صعبا 1 - 1 مع منتخب باراغواي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.

وتلقى المنتخب الأرجنتين (راقصو التانغو) صدمة جديدة حيث حصد نقطة واحدة من مباراتين خاضهما في البطولة حتى الآن، حيث سبق له أن افتتح مسيرته في البطولة بالهزيمة صفر - 2 أمام كولومبيا.

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ورفع منتخب باراغواي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف منتخب كولومبيا وبفارق نقطة أمام كل من منتخبي قطر والأرجنتين صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وحسم منتخب باراغواي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ريتشارد سانشيز في الدقيقة 37 . وفي الشوط الثاني، سجل ميسي هدف التعادل للتانغو من ضربة جزاء في الدقيقة 57 .

وأهدر ديرليس غونزاليس فرصة انتزاع التقدم مجددا لباراجواي عندما أضاع ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 63 لينتهي اللقاء بالتعادل الذي حافظ لمنتخب الأرجنتين على فرصة هزيلة للعبور إلى الدور الثاني (دور الثمانية) بشرط الفوز على نظيره القطري في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة وفوز كولومبيا على باراغواي في الجولة نفسها.