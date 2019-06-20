لوكاكو يتوصل إلى اتفاق مع إنتر ميلان

روميلو لوكاكو “لاعب فريق مانشستر يونايتد” وصل إلى اتفاق مع إدارة نادي إنتر ميلان بشأن التعاقد مع الفريق الإيطالي هذا الصيف.

وقد تعلق اللاعب البلجيكي بشكل قوي في الفترة الأخيرة بخطوة مغادرة الشياطين الحمر بعد عدم إشراكه كثيرا مع اليونايتد وتراجع مستواه.

كما ذكرت تقارير صحفية مختلفة أن إنتر ميلان يود الحصول علي خدمات “لوكاكو” في موسم الانتقالات الحالي خاصة بعد التعاقد مع المدرب “أنطونيو كونتي”.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، أوضحت أن “لوكاكو” سينال راتب أسبوعي قدره 180 ألف جنيه استرليني في سان سيرو، وتابعت أنه ينتظر فقط أن يتوصل إنتر ميلان إلى اتفاق نهائي مع اليونايتد حول الرسوم المالية للصفقة حيث مازال هناك خلافات بشأن ذلك الحدث.

مانشستر يونايتد يريد الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل “لوكاكو”، ويريد إنتر ميلان في إقناع النادي الإنجليزي بتخفيض النسبة المالية.