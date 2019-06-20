رسميا.. ريال مدريد يعلن توصله لاتفاق بانتقال لورينتي إلى أتلتيكو

أكد نادي ريال مدريد الإسباني، انتقال لاعب الوسط ماركوس لورينتي إلى أتلتيكو مدريد بعد أن تم وصول الفريقين إلى اتفاق، هذا اللاعب صاحب الـ24 عامًأ، فقد مكانه في التشكيل الرسمي للنادي الملكي، خاصة أن الفرنسي زين الدين زيدان يعتمد على مودريتيش وكروس وكاسيميرو.

ويتمني نادي ريال مدريد الحظ الأوفر للاعب الإسباني في حياته، وقدم له الشكر على السنوات الـ11 التي مر بها مع الملكي منذ أن كان طفلا.

من الجانب الأخر، وضح أتلتيكو مدريد بأن ماركوس سيجري الفحوصات الطبية اليوم، وفي انتظار النتيجة، قبل أن يمضي اللاعب على عقدًا لمدة 5 سنوات إذا صارت الأمور كما هي منتظرة.

ولم يعلن أي من الناديين عن المقابل المادي للصفقة، في حين أنتظار التقارير الصحفية الإسبانية، والتي أشارت إلى أنها تمت الصفقة بمبلغ يتراوح بين 40 لـ 50 مليون يورو.