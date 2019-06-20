اخبار الرياضه

برشلونة يحدد مصير ديمبيلى النهائى وصفقة نيمار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أوضح نادى الأسباني للاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلى، بقرار النهائي من  أدارة النادي بشأن مستقبله  مع البارسا، ووفقًا لإذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن إدارة النادي الإسباني، قد ذكرت أن ديمبلى غير متاح للبيع في  هذا الصيف وأبلغت اللاعب الفرنسي بهدوء،  أنه غير  قابل للبيع وسيبقى  مع  برشلونة الموسم المقبل.

وتابعت الإذاعة أن برشلونة نفت ما يحصل في موضوع fصفقة تبادلية مع ديمبيلى أنها مجرد شائعات ولن تغير  ولا تؤثر  على مستقبل الفرنسى.

و أوضح اللاعب  عن رغبته في البقاء والنجاح مع برشلونة، فيما يرى البارسا أن إدخال ديمبيلى في عملية نيمار غير ممكن، وقد أتي اللاعب عثمان ديمبلي إلي النادي الكتالوني في صيف عام 2019 ليكون بديل للاعب نيمار جونيور بعد رحيله عن الفريق من اجل المال.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا