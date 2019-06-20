برشلونة يحدد مصير ديمبيلى النهائى وصفقة نيمار

أوضح نادى برشلونة الأسباني للاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلى، بقرار النهائي من أدارة النادي بشأن مستقبله مع البارسا، ووفقًا لإذاعة كادينا سير الإسبانية، فإن إدارة النادي الإسباني، قد ذكرت أن ديمبلى غير متاح للبيع في هذا الصيف وأبلغت اللاعب الفرنسي بهدوء، أنه غير قابل للبيع وسيبقى مع برشلونة الموسم المقبل.

وتابعت الإذاعة أن برشلونة نفت ما يحصل في موضوع نيمار fصفقة تبادلية مع ديمبيلى أنها مجرد شائعات ولن تغير ولا تؤثر على مستقبل الفرنسى.

و أوضح اللاعب عن رغبته في البقاء والنجاح مع برشلونة، فيما يرى البارسا أن إدخال ديمبيلى في عملية نيمار غير ممكن، وقد أتي اللاعب عثمان ديمبلي إلي النادي الكتالوني في صيف عام 2019 ليكون بديل للاعب نيمار جونيور بعد رحيله عن الفريق من اجل المال.