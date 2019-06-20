سكاي إيطاليا محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة في أمم أفريقيا

أعلنت شبكة سكاي إيطاليا إن محمد صلاح ومحمود تريزيجة هذا الثنائي مصدر قوة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي ستقام خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وسوف يلمع العديد من نجوم الكرة في سماء مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية بداية من الملك المصري محمد صلاح الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكما أكدت الشبكة أن قوة منتخب مصر لن تكون منحصرة فقط في الفرعون محمد صلاح، ولكن هناك محمود تريزيجيه الذي جذب الأنظار إليه بعدما سجل 9 أهداف في الموسم المنتهى وصنع مثلها في الدوري التركي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولي والتي تضم زيمبابوي وأوغندا وجمهوريه الكونغو، ويبدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة زيمبابوي في الساعة الـ10 مساء غدا الجمعة بإستاد القاهرة في مباراة الافتتاح.