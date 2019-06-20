تعرف علي أماكن بوابة الدخول والشوارع المؤدية لأستاد القاهرة

مع بداية انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 غدا الجمعة، بلقاء منتخبي مصر وزيمبابوي، شركة تذكرتي تطلعك علي خطوات محددة لدخول استاد القاهرة لحاملي الـFAN ID وتذاكر حضور المباراة.

وأول هذه الخطوات ضرورة أن يكون لدى المشجع تذكرة المباراة وبطاقة FAN ID التي أصدرها شركة تذكرتي، علما بأنه يوجد أنواعا من التذاكر، ولكل منها إرشادات معينة حتي تصل إلى استاد القاهرة، ثم تدخل إلى المكان المخصص لكل تذكرة.

في كال كانت تذكرتك الثالثة يمين فأن طريق الوصول إلى استاد القاهرة هو مدخل طريق يوسف عباس أو النصر، أما بالنسبة للتذكر الثالثة شمال فيكون الوصول إلى الاستاد عبر شارعي صلاح سالم أو يوسف عباس، أما إذا كانت تذكرتك درجة ثانية فالوصول من شارع يوسف عباس فقط.

وبالنسبة لأصحاب تذاكر الدرجة الأولى بكل فئاتها فيكون طريق الوصول إلى استاد القاهرة من خلال شارع ممدوح سالم المؤدى إلى المدخل الرئيسي.

وبعد وصولك إلى أستاد القاهرة والدخول إلى المناطق المخصصة لكل تذكرة، سوف تجد علامات إرشادية ومتطوعين لمساعدتك في الوصول إلى المكان المخصص لك دون أي تعب.