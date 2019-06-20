الكاف يصدر قرارا جديدا بسبب ارتفاع درجة الحرارة في مصر قبل انطلاق أمم إفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قرار جديد قبل بداية أمم إفريقيا في مصر وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي من المقرر أن تنطلق بطولة أمم إفريقيا غدا مساء الجمعة وتستمر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ بداية المسابقة الإفريقية.

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وأوضح الكاف في خطاب له، أن الطقس بمصر خلال فترة انطلاق البطولة، سيشهد حرارة تتراوح بين 35 و38 درجة، ورطوبة بين 40 إلى 60 بالمائة، الأمر الذي سيجعل المنتخبات المشاركة لعب مبارياتها وتدريباتها في درجة حرارة عالية.

ولذلك أمرر “كاف” إيقاف مباريات كأس أمم إفريقيا في الدقيقتين 30 و75، لثلاث دقائق، حسب لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بسبب الحرارة الشديدة التي ستلعب فيها مباريات الكان بمصر.

وأكد كاف أنه يمكن لللاعبين والحكام شرب الماء، وأخذ وقت من الراحة، للتخلص من الحرارة العالية قبل استمرار اللعب، يفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة أمام زيمبابوي، يوم الجمعة المقبل، قبل أن يواجه الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية يوم 26 يونيو، ثم يختتم مباريات الدور الأول أمام أوغندا يوم 30 يونيو.