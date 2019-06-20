شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب في صفوف المنتخب الكاميروني قد يمنعه من المشاركة في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفَة «أفريك سنترال» الناطقة باللغة الفرنسية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع عدم سفر منتخب الكاميرون إلى مصر لخوض بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن سبب إضراب اللاعبين الذين اختارهم مدرب المنتخب، الهولندي كلارنس سيدروف، هو تأخر صرف مكأفاة التأهل للبطولة، والتي تبلغ قيمتها ٣٠ ألف يورو للاعب الواحد.

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وأضافت الصحيفة أن من المتوقع أن يرفض اللاعبون السفر إلى مصر والذي كان مقررا الأربعاء حتى يتم دفع المكافأة، وترجع أهمية هذه المكافأة كون غالبية اللاعبين من غير المحترفين في أندية خارجية كبرى.

وتكمن المعضلة في أن قوانين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يشترط أن تصل الفرق المتأهلة للمنافسة قبل خمسة أيام على الأقل من أول مباراة لها، حيث ستلتقي الكاميرون مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء، لذا فأمام المنتخب الكاميرون حتى منتصف الليل للوصول إلى مصر، وفي حالة عدم الوصول، لا يمكن استبعاد عقوبة مالية أو رياضية كبري على الاتحاد الكاميروني.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة تعد الثانية للاعبي منتخب «الأسود»، حيث رفض من قبل 7 لاعبين المشاركة مع منتخب بلدهم في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون، والتي حقق لقبها المنتخب الكاميروني.