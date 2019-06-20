شكرا لقرائتكم خبر عن تيتى يبرئ التحكيم من عرقلة البرازيل أمام فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أدينور ليوناردو باتشى «تيتى»، المدير الفنى لمنتخب البرازيل، على تعادل فريقه بدون أهداف مع فنزويلا، فجر الأربعاء الماضى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

وقال تيتى، فى تصريحات أبرزتها شبكة «جلوبو سبورت» البرازيلية: «ليس لدى أى شكوى بشأن تقنية الفيديو»، وذلك عقب إلغاء 3 أهداف لراقصى السامبا، خلال المباراة.

وأضاف: «كانت قرارات تقنية الفيديو صحيحة فى المباراة، وخلال هذه المواقف يجب على الفريق أن يظهر بشكل ناضج بدلًا من إلقاء اللوم على الفنيين».

وتابع: «الإعادة أظهرت أنَّ لاعبينا كانوا متسللين، ولذلك ليس لدى ما أشتكى بشأنه فيما يخص التحكيم».

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وحول قيام جماهير البرازيل بإطلاق الصافرات والاستهجان من أداء الفريق، صرح تيتى: «إذا كنت فى موقف الجماهير فسأقوم بنفس الأمر، فهم يريدون أن نحرز أهدافًا وأنا أتمنى نفس الأمر».

وأوضح مدرب البرازيل أنه غير سعيد بعدم تحويل اللمسات الأخيرة أمام المرمى إلى أهداف، مشيرًا إلى أن حارس فنزويلا تصدى لكرة واحدة فقط من ريتشارليسون فى الشوط الأول.

وأردف: «غياب نيمار يؤثر على أى فريق، لأنه ضمن أفضل 3 لاعبين فى العالم، وأريده أن يتعافى من الإصابة، ولكننا نملك القدرات للعب وتمرير الكرة حتى فى حالة غياب نجم سان جيرمان».

واستطرد: «دخلو فرناندينيو كان بمثابة محطة أخرى لبناء اللعب، كما أنَّ كاسيميرو، حصل على إنذار فى المباراة».

وأتم: «نيريس أم إيفرتون.. من المهم أن يكون لديك بانتظام لاعبون شباب فى الفريق، لكن عندما انضم لنا نجم أياكس قدم مردودًا أفضل كما أنه تحسن مع الوقت».