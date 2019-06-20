شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة المكسيك مجددًا فى كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد رئيس الاتحاد المكسيكى لكرة القدم يون دى لويزا، أن عودة منتخب بلاده للمشاركة فى بطولة كوبا أمريكا صعبة.

وتكمن الصعوبة أيضا فى عودة أندية الدورى المكسيكى لكرة القدم للمشاركة فى كأس ليبرتادوريس، وذلك بسبب عدم اتفاق كل من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبى (كونكاكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) على جدول زمنى للمسابقات.

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وقال لويزا لوسائل الإعلام «الأمر صعب لأنه قرار اتحادين». وأضاف «أتمنى أن نصل لاتفاق جيد، ولكن لكى أكون صريحا، لا أرى الأمر قريبا، ولكن سيتم العمل فى هذا الاتجاه».

وتابع: «المكسيك لا تضع الشروط، ولكن الكونكاكاف وكونميبول هما من يفعلان ذلك، وإذا توصلا لاتفاق، فهنيئا لنا، وإذا لم يحدث فلا نستطيع فعل شىء».

وأكد أن تنظيم بطولة مشتركة بين الاتحادين صعب للغاية «وبخاصة فى الجوانب غير المتعلقة بكرة القدم، مثل الاتحاد الذى سيكون له القرار فى مسائل القيادة وتوزيع العوائد الاقتصادية والتأهل والجوانب التجارية والمقرات».