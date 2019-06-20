شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تصطدم بمنتخب أوروجواى فى لقاء الفرصة الأخيرة ببطولة كوبا أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يصطدم منتخب اليابان فى لقائه الثانى ببطولة كوبا أمريكا المقامة فى البرازيل، نظيره القوى أوروجواى، عند الساعة الواحدة صباح الغد، على أرض ملعب «جريميو أرينا».

كان منتخب أوروجواى حقق فوزا كبيرا فى مستهل مشواره ببطولة كوبا أمريكا، فى المجموعة الثالثة بالفوز على الإكوادور برباعية دون رد، فى لقاء من جانب واحد لم يقدم فيه الأخير خطورة على مرمى رفقاء كافانى، وهو الأمر الذى حدث لمنتخب اليابان أمام حامل اللقب، وخسارته من منتخب تشيلى برباعية، لذلك يسعى «محاربو الساموراى» لتقديم عرض فنى يليق باسم منتخب بلادهم، وحصد الثلاث نقاط من أجل البقاء فى هذه البطولة.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب أوروجواى لقاء اليابان، بتشكيلة مكونة من فيرناندو موسليرا، فى حراسة المرمى، ودفاعا، دييجو جودين – خوسيه خيمينيز – دييجو لاكسالت – مارتن كاسيريس – ناهيتان نانديز، ووسطا، نيكولاس لوديرو – لوكاس توريرا، وهجوما، رودريجو بينتانكور – أدينسون كافانى ولويس سواريز.

ويدخل منتخب اليابان لقاءه أمام أوروجواى، بتشكيلة مكونة من ريوسوكى كوجيما، حراسة مرمى، ودفاعا، تاكيهيرو تومياسو، كو إيتاكوران، دايكى سوجيوكا، توموكى إيواتا، ووسطا، شويا ناكاجيما، جاكو شيباساكى، يوتا ناكاياما، تاكيفوسا كوبو، وهجوما، شينجى أوكازاكى، أياسى أويدا.

كان منتخب أوروجواى حقق فوزًا قاسيًا على نظيره الإكوادورى برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت، فجر الإثنين الماضى، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات أن المنتخب الأوروجويانى حقق الفوز فى 4 مباريات متتالية، بتسجيله ثلاثة أهداف أو أكثر فى كل مباراة بمختلف المسابقات، لأول مرة فى التاريخ.

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وفاز منتخب أوروجواى على أوزبكستان (3-0)، تايلاند (4-0)، بنما (3-0) وأخيرًا الإكوادور 4-0. وفازت أضافت أن أوروجواى بمباراة فى بطولة كوبا أمريكا بتسجيل 4 أهداف لأول مرة منذ عام 1967، عندما تفوقت على الإكوادور بنتيجة 4-0.

وحصد منتخب أوروجواى أول 3 نقاط فى المجموعة، ليتصدر المجموعة الثالثة، فيما يتذيل منتخب الإكوادور الترتيب، فى انتظار لقاء تشيلى واليابان.

واعترف إدينسون كافانى، مهاجم منتخب أوروجواى، بأن النقص العددى فى صفوف منافسه الإكوادورى، جعل الفوز عليه أكثر سهولة.

وقال كافانى، الذى سجل الهدف الثانى لفريقه فى المباراة، إن طرد خوسيه كوينتيروس، مدافع المنتخب الإكوادورى، فى منتصف الشوط الأول، جعل الفوز أكثر سهولة لمنتخب أوروجواى.

وأشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسى إلى أن «الفرص التى سنحت لنا فى الشوط الأول ساعدتنا على تحقيق هذا الفوز المطمئن».

وأضاف: «كنا نعلم مدى قوة المنافس، وكان اهتمامنا هو بدء المباراة بأفضل تركيز ممكن، وأن نبذل كل ما بوسعنا فى البداية وهو ما حققناه».

وأكد كافانى أن الفريق على استعداد الآن للكفاح بقوة، وبذل المزيد من الجهد فى كل المباريات التى سيخوضها بالبطولة، والسعى لاستعادة اللقب القارى.