شكرا لقرائتكم المصرى يهنئ إسلام أبو سليمة بزفافه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأت صفحة النادى المصرى البورسعيدى عبر موقع التواصل الاجتماعى إسلام أبو سليمة بمناسبة زفافه. وكتبت الصفحة : "خالص تهانينا القلبية لنجم دفاع النادي المصرى إسلام أبو سليمة والذي احتفل أمس بزفافه بحضور عدد كبير من لاعبي الفريق وكذا الجهاز الفني بقيادة الكابتن ايهاب جلال" Advertisements وسيشارك المصرى البورسعيدى الفريق الرابع الذي يشارك فى بطولات أفريقيا، مع أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز. وحسم المصري المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري المصري، بعد تعادل المقاولون العرب مع بتروجت فى الجولة 34 للدورى.

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