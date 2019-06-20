شكرا لقرائتكم وفاة والد أحمد عبد الرازق المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى اليوم والد أحمد عبد الرازق المدير الفنى لمنتخب الكويت للكرة الشاطئية والمدرب السابق لمنتخب مصر. ومن المقرر أن يقام عزاء والد احمد عبد الرازق اليوم فى الحوامدية بسرادق العائلة أمام موقف السهران. وقاد عبد الرازق منتخب الشاطئية للفوز بالمركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت فى شرم الشيخ ديسمبر الماضى. كما حقق مع منتخب الشاطئية أفضل مركز له فى تصنيف الفيفا وهو المركز الـ16 على مستوى العالم.

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