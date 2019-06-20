شكرا لقرائتكم اجتماع مديرى الأفرع الثلاثة للنادى الأهلى بشأن المصايف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى الأهلى اليوم الخميس مع مديرى أفرع النادى الثلاثة، وهم كل من العميد حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر، واللواء محمود الفيشاوى مدير فرع الشيخ زايد، وخالد مرسى مدير مقر الجزيرة.

وذلك بحضور نواب مديرى الأفرع والقيادات التنفيذية والخدمية، والمسئولون عن منتجع مرسى مطروح ومصيف مارينا، وذلك لبحث عدد من الأمور الإدارية والتنظيمية بالنادى.

وناقش الاجتماع استعدادات النادى فى فروعه الثلاثة لاستقبال أعضاء النادى، والأنشطة الصيفية فى مختلف الفروع خلال الإجازات الدراسية.

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كما بحث مرجان الخطة الشاملة بشأن مصيف النادى الجديد بمارينا، وأيضا منتجع النادى بمطروح لاستقبال الأعضاء فى الصيف، وتوفير كافة احتياجاتهم ووسائل الترفيه والتأكيد على متابعة والاهتمام بكافة الأمور المتعلقة بالأعضاء.

واستعرض المدير التنفيذى مع مديرى الافرع توفير أماكن مناسبة لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الأفريقيه التى تستضيفها مصر.

وفى النهاية شدد على ضرورة توفير كافة سبل الراحة لأعضاء النادى لتشجيع المنتخب الوطنى، كما شدد مرجان فى الاجتماع على كافة المديرين وأعضاء الإدارة التنفيذية على توفير كافة احتياجات الأعضاء ووسائل الترفيه والأنشطة الاجتماعية طوال فترة الصيف وتقديمها على أكمل وجه.