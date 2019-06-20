شكرا لقرائتكم اختبارات الناشئين بالزمالك تبدأ 23 يونيو الحالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عن مواعيد اختبارات الناشئين.

مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، اعتمد مواعيد اختبارات قطاعات كره القدم "الناشئين، المدرسة الأساسية"، مع تحديد قيمة استمارة الاختبارات بـ30 جنيها.

أعلن غانم سلطان رئيس قطاعات كره القدم بالزمالك بأن الاختبارات للموسم الرياضى 2019 / 2020، سوف تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو الجارى وتستمر على مدار أيام " الأحد، الإثنين، الثلاثاء"، وذلك من كل أسبوع لمواليد 2006 حتي مواليد 2011 وذلك من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً وذلك لقطاع مدرسة الكرة.

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فيما ستبدأ اختبارات قطاع الناشئين بالزمالك بداية من يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو الجارى وعلى مدار أيام " الثلاثاء - الأربعاء – الخميس " من كل أسبوع لمواليد 1999 حتى مواليد 2005 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، وبالنسبة لاختبارات أعضاء النادي لهذه المواليد يوم الثلاثاء من كل أسبوع من الساعة 4 مساءً حتي الساعة 8 مساءً لقطاعي المدرسة والناشئين .