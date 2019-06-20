شكرا لقرائتكم مران الزمالك.. أوباما "وصل" وكهربا "لسه" وحفنى ينضم لقائمة الغياب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد يوسف أوباما لاعب الزمالك، فى المران الصباحى لفريقه اليوم، بعد عودته للقاهرة مؤخرا قادما من السعودية عقب تغيبه عن التدريبات اليومين الماضيين.

وقرر جهاز الزمالك خوض التدريبات الجماعية على فترتين لزيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد فترة الأجازة السلبية.

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فى ذات الصدد، واصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، غيابه عن التدريبات الجماعية لليوم الثالث على التوالى حيث يتواجد خارج مصر بالوقت الحالى، كما تغيب أيمن حفنى عن التدريبات الجماعية اليوم.

فيما غاب التونسى حمدى النقاز والمغربى حميد أحداد، عن تدريبات الزمالك بسبب عدم الوصول للقاهرة حتى الآن.

ويخوض الزمالك مرانه المسائى على ملعب النادي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم.