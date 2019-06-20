شكرا لقرائتكم الحضري يحيى ذكرى وفاة والده التاسعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص عصام الحضرى حارس المنتخب الوطنى السابق، على إحياء الذكرى التاسعة على وفاة والده كمال توفيق، من خلال صفحته الشخصية بموقع تويتر.
ونشر الحضرى صورة لوالده، وعلق عليها "يوافق اليوم الذكرى التاسعة لوفاة والدى الغالى الحاج كمال توفيق الحضرى، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة، اسألكم الدعاء".
وكانت قائمة فرانس فوتبول قد شهدت تواجد كل من محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى وعصام الحضرى قائد المنتخب الوطنى السابق ومحمد أبو تريكة أسطورة الأهلى السابق ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى قائمة أفضل 30 لاعبًا بتاريخ الكرة فى القارة السمراء.
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