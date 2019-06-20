شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف مخطط لاسارتي للخروج الآمن من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مارتن لاسارتي المدير الفنى، للنادى الأهلى، على تأمين نفسه، بشكل جيد بعد غموض تحديد مصيره مع القلعة الحمراء خلال الوقت الحالى سواء بالبقاء أو الرحيل.

كشف مصدر مقرب من المدير الفنى للأهلي، أن لاسارتى اقترب من تولى تدريب أحد الأندية فى مسقط رأسه بدولة أوروجواى، حيث شهدت الفترة الماضية، مفاوضات مكثفة بين المدرب وبعض الأندية المحلية فى بلده تحسبا لرحيله عن القلعة الحمراء عقب انتهاء الموسم.

وتضاءلت فرص استمرار لاسارتي مع النادي الأهلي فى الموسم الجديد، فى ظل عدم قناعة مسئولى القلعة الحمراء بتواجد المدرب الأوروجوايانى على رأس الجهاز الفنى بالموسم المقبل وفقا لنتائج الموسم الحالى سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى.