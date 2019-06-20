شكرا لقرائتكم السبت.. موعد الجمعية العمومية لنادي الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الوحدة، يوم الخميس، عن عقد جمعيته العمومية يوم السبت المقبل من أجل التصويت لانتخاب رئيس ومجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة.

ويعد سلطان أزهر المرشح الوحيد لرئاسة النادي، وتضم قائمته عبدالعزيز القرشي "نائبا"، إضافة إلى الأعضاء عبدالعزيز الخيمي وتوفيق تونسي وعبدالله الثقفي وفيصل بن قايد.

وقال الوحدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تعقد الجمعية العمومية يوم السبت، حيث يبدأ التسجيل في تمام الساعة (6:15)مساءً بتوقيت السعودية، وسيتم عقد الجمعية الساعة (7:30) مساءً .