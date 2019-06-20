300 مليون يورو شرط سان جيرمان لبيع نيمار

صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية كشفت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسى قد وضعوا سعر قياسي من أجل التخلي عن خدمات نجمه البرازيلى نيمار.

و ذكرت الصحيفة أن سان جيرمان لا يريد التفريط في نجمه البرازيلى بسعر لا يقل عن 300 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأظهرت مسؤولي نادى العاصمة الباريسية سهولة التفريط في نيمار خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بشرط الحصول علي مبلغ مالي كبير، وقد كانت تقارير قد ذكرت أن برشلونة سيقدم عرضا قدره 100 مليون فقط، على أن يتم إدخال بعض اللاعبين في الصفقة وهم: صامويل أومتيتى، عثمان ديبملى، وإيفان راكيتيتش، ووفقا للأخبار فإن نيمار بدأ في رحلة العثور علي منزل له في برشلونة في الصيف الحالي.