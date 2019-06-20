جدول ومواعيد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019| تشكيل منتخب الخضر في كأس أمم أفريقيا Coupe...

جدول مباريات الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019 الذي سيقام على أرض مصر، بعد سحب ملف الكاميرون لعدم جاهزيتها، وتنطلق البطولة يوم 21 يونيو 2019 وتنتهي يوم 19 يوليو 2019، وتقام البطولة في مصر على أرض 6 ملاعب وهم ” استاد القاهرة الدولي، استاد السلام، استاد الإسكندرية، استاد الدفاع الجوي، استاد الإسماعيلية، استاد السويس”، وستقام مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الأفريقية 2019 في استاد القاهرة الدولي، أما مباراة الافتتاح ستكون بين مصر وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى، أما المنتخب الجزائري فيقع في المجموعة الثالثة من البطولة، وسيسعى منتخب الخضر للحصول على اللقب هذا العام، مثله مثل باقي المنتخبات المشاركة في كأس أفريقيا هذا العام، حيث ستكون المواجه بينهم قوية للغاية، بعد زيادة المنتخبات المشاركة في النسخة الثانية والثلاثون من بطولة أفريقيا، وبلغ عدد الفرق المشاركة 24 فريق كروي.

وتم اختيار تميمة كأس أمم أفريقيا 2019 وهو عبارة عن الطفل توت، المستوحى من الملك توت عنخ آمون وهو بالطبع شعار مشرف لحضارة مصر العريقة، كما زادت الجوائز المالية المقدمة من الكاف CAF هذا العام، ليحصل البطل في النهاية على 4.30 مليون دولار، والوصيف يحصل على 2.30 مليون دولار، وسنقدم لكم في هذا الموضوع كل ما يخص الخضر من مواعيد المباريات وتشكيل المنتخب وشراء التذاكر.

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جدول ومواعيد مباريات الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019

يقع منتخب الخضر في المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا 2019، وهو مع كينيا وتنزانيا والسنغال وعن جدول مباريات الجزائر كالتالي:

الجزائر× كينيا 23/6/2019 الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر. الجزائر × السنغال 27/6/2019 الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر. الجزائر × تنزانيا 1/7/2019 الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

تشكيل منتخب الخضر في بطولة أفريقيا 2019

نعرض لكم تشكيل منتخب الجزائر في بطولة كأس أفريقيا 2019 وهم كالتالي” إسلام سليماني، بغداد بونجاح،يوسف بلايلي، ياسين براهيمي، آدم أوناس،رياض محرز، سفيان فيجولي، هشام بودادي، إسماعيل بن ناصر مهدي عبيد، عدلان قديورة، حارس بلقبلة، جمال الدين بن العمري، يوسف عطال، محمد فارس، رامي بن سبعيني، رفيق حليش، مهدي زفان، مهدي تاهرات، أليكساندر أوكيدجا، عيسى ماندي، مصطفى زغبة، عز الدين دوخة”.

موعد مباريات مصر والمغرب وتونس في كأس أمم أفريقيا

يمكنك مشاهدة مواعيد مباريات المنتخبات التالية:

شراء تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا 2019

ويمكن شراء تذاكر مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019 عن طريق موقع تذكرتي، وهو تذكرتي دوت كوم tazkarti.com، ويمكنك حجز التذاكر من خلاله بسهولة ودون معاناة، كل ما عليك فتح الموقع ثم تسجيل الدخول وكتابة كافة البيانات المطلوبة، وبعد الحصول على بطاقة التشجيع يمكنك العودة مرة أخرى للصفحة الخاصة بك على الموقع، وحجز المباريات المراد حضورها، ولاحقا تستلم تذاكر المباراة بسهولة، وبهذه الطريقة يتم منع استخدام التذاكر بشكل غير قانوني، وسعر تذكرة الدرجة الثالثة 100 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه، والدرجة الأولى 500 جنيه.