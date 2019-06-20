قبل ساعات من انطلاق البطولة.. إضراب لاعبي ’’حامل اللقب‘‘ عن المشاركة في أمم إفريقيا

كتب: ضياء السقا

قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبل، دخل لاعبو منتخب الكاميرون في إضراب، ورفضوا السفر للمشاركة في البطولة.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن سبب الإضراب يرجع لعدم حصول اللاعبين على مكافأة التأهل للبطولة، وتصل قيمتها إلى 30 ألف يورو.

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وتنص لوائح "الكاف" على وصول المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية إلى البلد المستضيف قبل خمسة أيام على الأقل من أولى مبارياتها، علما بأن أول مواجهة للكاميرون في البطولة ستكون يوم 25 يونيو، أمام غينيا بيساو.

ويحاول مسئولو الاتحاد الكاميروني، في الوقت الراهن، حل الأزمة وسفر البعثة لمصر للمشاركة في البطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب الكاميروني هو حامل لقب النسخة الماضية من أمم إفريقيا، ويلعب في البطولة الحالية في المجموعة السادسة بجانب منتخبات غانا وبنين وغينيا بيساو.